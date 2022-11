Najlepsze gry wojenne - Top 10 gier w które musisz zagrać

Gry z serii " Call of Duty " mają do siebie to, że praktycznie każda z nich z powodzeniem odnalazłaby się w tym rankingu. Od futurystycznego " Advanced Warfare " od studia Sledgehammer Games, aż po rewelacyjne " Modern Warfare " od Infinity Ward. Dlaczego jednak wybrałem do tego zestawienia " Call of Duty World At War "? Bo jest to jedna z nielicznych gier wojennych, która oddaje w nasze ręce miotacz ognia, zabiera w samo serce azjatyckiej dżungli i mówi "burn them to the ground". Jedna z najlepszych odsłon od Treyarch ustępuje tylko ich kolejnemu magnum opus - serii Black Ops