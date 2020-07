"Topiel: Dom w głębi lasu". Nowego słuchowisko w Storytel

W Storytel ma dziś premierę nowe słuchowisko "Topiel: Dom w głębi lasu" inspirowane powieścią Jakuba Ćwieka. Autor zabiera słuchaczy na południe Polski i przedstawia historię grupy młodych przyjaciół, którzy właśnie są w trakcie wakacji życia. Tłem wydarzeń jest okres pamiętnej Powodzi Tysiąclecia. Słuchowisko zainspirowało artystę, Pawła Fabjańskiego, do stworzenia oprawy wizualnej tekstu, czyli unikatowej sesji zdjęciowej.Werka i Lidka, Marcel, Łukasz i Tymon planują przeżyć wakacje swojego życia. Mimo wielu przeciwności, jakie przysparza im burza młodzieńczych hormonów liczą, że to będzie ich idealne lato. Jeszcze nie wiedzą, że to będzie lato, którego nie zapomną do końca życia. Znaną im dotychczas rzeczywistość zmienia powódź. Mroczny thriller Jakuba Ćwieka opowiada o nieuchronności w walce z żywiołem. Młodzi bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z siłami natury, lecz także z siłą własnego charakteru.- mówi Jakub Ćwiek.W hołdzie wydarzeń z 1997 roku powstała powieść "Topiel" Jakuba Ćwieka, wydana w tym roku przez wydawnictwo Marginesy, a teraz słuchowisko "Topiel: Dom w głębi lasu", które powstało we współpracy ze Storytel. Godzinna opowieść przedstawia w szczegółowy sposób gwałtowność żywiołu, z którym musieli zmagać się mieszkańcy południowej Polski ale także ich emocje.Słuchowisko zainspirowało Pawła Fabjańskiego, fotografa, do stworzenia oprawy wizualnej w formie zdjęć. Inspiracją były różnorodne dźwięki, które złożyły się na całe doświadczenie i stworzyły atmosferę mroku i grozy. Motywem przewodnim wykonanych przez artystę fotografii jest natura, żywioł wody i jego nieuchronność. Na pierwszy plan prac wybija się otaczający bohaterów mrok i nieprzenikniona głębia. Wszystko dlatego, aby podkreślić towarzyszące im emocje w walce z żywiołem. W projekcie artystycznym wzięli również udział aktorzy, udzielający swoich głosów w słuchowisku.- mówi Paweł Fabjański.Relację z wernisażu z pracami wystawy Pawła Fabjańskiego inspirowanymi utworem Jakuba Ćwieka, będzie można śledzić już 28 lipca na Instagramie marki Storytel: https://www.instagram.com/storytel.pl/ . Partnerami wydarzenia są: Newonce.net oraz Shootme a partnerem medialnym Onet.Materiał, w którym Jakub Ćwiek oraz Paweł Fabjański opowiadają o inspiracjach do stworzenia słuchowiska oraz wystawy można obejrzeć TUTAJ "Topiel: Dom w głębi lasu" to kolejny tytuł, który dołącza do biblioteki Storytel. W katalogu znaleźć można tysiące audiobooków wartych odsłuchania - potrzebny jest jedynie telefon lub tablet. Wybrane tytułyz biblioteki Storytel można także pobrać na urządzenie mobilne i spędzać czas z ulubionymi bohaterami nawet bez dostępu do internetu.Link do słuchowiska w aplikacji można znaleźć TUTAJ