"Twarz" Szumowskiej walczy o Lux Prize 2018

Na festiwalu w Karlowych Warach ogłoszone zostały nominacje do Lux Prize . Jest to nagroda przyznawana przez Parlament Europejski. W tym roku wśród kandydatów do zwycięstwa jest obraz Małgorzaty SzumowskiejW ten sposób po raz piąty reżyser z Polski otrzymał szansę zdobycia nagrody Lux. Wcześniej byli to: Andrzej Jakimowski ), Jerzy Skolimowski ), Paweł Pawlikowski (który zaotrzymał Lux Prize w 2014 roku) i Jan P. Matuszyński ).Opróczo nagrodę Parlamentu Europejskiego walczą:Pod koniec lipca w rywalizacji pozostaną trzy tytuły. Laureata poznamy w listopadzie.