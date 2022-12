LUX Audience Award - wybierzcie najlepszy film roku

Trwa trzecia edycja plebiscytu publiczności LUX Audience Award . Jest to wspólna inicjatywa Europejskiej Akademii Filmowej i Parlamentu Europejskiego.Nagroda LUX zostanie wytypowana wspólnie przez głosujących widzów (50% ostatecznego wyniku) i parlamentarzystów (50% ostatecznego wyniku). Wszyscy chętni mogą do połowy czerwca 2023 roku oceniać pięć nominowanych filmów na specjalnej platformie Widzowie, którzy wezmą udział w głosowaniu, mają szansę wygrać wycieczkę na ceremonię wręczenia Nagrody LUX.W tym roku o Nagrodę LUX walczą następujące filmy:Wszystkie filmy mają zagwarantowane pokazy w krajach Unii Europejskiej, co ma umożliwić wzięcie udziału w głosowaniu jak największej liczby widzów.Platforma, na której można oddawać swoje głosy, już działa. Znajdziecie ją TUTAJ