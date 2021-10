"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" – konkurs z nagrodami!

Ta noc do innych jest niepodobna. Trup ściele się gęsto, krew wsiąka w glebę, a mutanty są żądne zemsty. Nigdy nie wiadomo, kto czai się za drzewem. To i więcej zobaczycie w najnowszym filmie Bartosza M. Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 ". Z okazji premiery filmu Netflix zachęca, by lepiej nie zgubić się w lesie i być bardzo czujnym. Swoich sił i... mocnych nerwów można spróbować w konkursie. Do wygrania dziesięć worków grozy, a termin zgłoszeń w konkursie mija 3 listopada.Integralną częścią konkursu jest nietypowy soundtrack 3D z dźwiękami lasu w formie poniższego klipu. Pod osłoną nocy obserwowano, co dzieje się w lesie, gdy nikt nie patrzy. Uwaga! Film jest przeznaczony tylko dla osób, którym po zmroku nic nie jest straszne! W video ukryte zostały easter eggi powiązane z produkcjami oryginalnymi Netflix. Wyglądają znajomo? Coś się pojawia, coś znika, dlatego trzeba patrzeć i słuchać uważnie.Zadanie konkursowe polega wypisaniu wszystkich znalezionych easter eggów w video i przesłaniu listy na adres wlesiedzis@niezasnienikt.pl Dodatkowo w mailu trzeba odpowiedzieć na pytanie: gdybyś mogła/mógł dodać swoją propozycję easter egg do video, co by to było?Odpowiedzi należy przesłać na adres wlesiedzis@niezasnienikt.pl do 3 listopada. Regulamin znajduje się tutaj O FILMIE:W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 to kontynuacja pierwszego polskiego slashera, w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego , na podstawie scenariusza stworzonego przez niego i Mirellę Zaradkiewicz . Producentem filmu jest Akson Studio. Głównym bohaterem filmu jest Adaś ( Mateusz Więcławek ), młody, samotny, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez swoich kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę ( Zofia Wichłacz ), nieśmiały chłopak szuka swojego miejsca na świecie. W sequelu poznamy również dalsze losy Zosi ( Julia Wieniawa ), która pokaże zupełnie nowe i zaskakujące oblicze.Film " W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 " jest już dostępny na Netflix!