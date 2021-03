"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2": fabuła filmu ujawniona

"W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" w tym roku na platformie Netflix

W trakcie wirtualnego spotkania z dziennikarzami przedstawiciele Netfliksa ogłosili wczoraj, że trwają prace nad kontynuacją horroru " W lesie dziś nie zaśnie nikt ". Dzisiaj poznaliśmy fabułę filmu.Głównym bohaterem sequela jest Adaś ( Mateusz Więcławek ), młody, samotny, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Ignorowany przez swoich kolegów oraz piękną i niezwykle pewną siebie Wanessę, nieśmiały chłopak szuka swojego miejsca na świecie. W drugim filmie poznamy również dalsze losy Zosi ( Julia Wieniawa ), która pokaże zupełnie nowe i zaskakujące oblicze.Jak obiecują twórcy, " W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 " to przewrotna, ironiczna, groteskowa i krwawa historia o poszukiwaniu miłości i odkrywaniu samego siebie w świecie, w którym zdecydowanie więcej nas dzieli niż łączy. To slasher, który tym razem wywróci gatunkowe zasady do góry nogami.Za kamerą stanie twórca oryginału, Bartosz M. Kowalski . Reżyser napisał również scenariusz kontynuacji do spółki z Mirellą Zaradkiewicz . W obsadzie znaleźli się także: Zofia Wichłacz Robert Wabich . Premiera jesienią.Przypomnijmy: bohaterami pierwszej części byli uzależnieni od technologii nastolatkowie, którzy trafili na obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończyła się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Młodzi ludzie musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryli, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie.