Jamie Campbell Bower w horrorze "Witchboard". Za kamerą twórca "Maski"

"Witchboard": o czym opowie fim?



Jamie Campbell Bower: najbardziej znane role



- znany najlepiej z roli złoczyńcy Vecny w serialu- zagra jedną z głównych ról w horrorze. To nowa wersja filmuz 1986 roku.Zdjęcia ruszają w maju. Reżyserem filmu jest(" Maska ", " Król Skorpion "), który napisał również scenariusz do spółki z Gregiem McKayem . Twórcy zawitają z kamerami do Nowego Orleanu i Montrealu.Główni bohaterowie "Witchboard" - Emily i jej narzeczony Christian - otwierają wraz ze znajomymi organiczną kawiarnię w starej powozowni położonej we Francuskiej Dzielnicy Nowego Orleanu. Pewnego dnia Emily znajduje starożytną tablicę do przywoływania duchów i w efekcie naraża się na działanie sił ciemności. Przerażony Christian szuka pomocy u specjalisty od okultyzmu, Alexandra Babtiste'a. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ekspert skrywa przed nim sekret. Wkrótce bohaterom przyjdzie zmierzyć się z dziedzictwem królowej czarownic, Naga Soth.– mówi Russell -Prócz " Stranger Things " 34-letni Bower ma na koncie drugoplanowe role w kasowych seriach " Harry Potter " oraz " Zmierzch ". Mogliśmy go również zobaczyć w takich filmach jak " Dary Anioła: Miasto kości " i " Anonimus ". Już wkrótce wystąpi u boku Sienny Miller Sama Worthingtona w reżyserowanym przez Kevina Costnera westernie " Horizon ".