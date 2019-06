"Współlokatorzy" Beth O'Leary już w księgarniach

NIEKONWENCJONALNA KOMEDIA ROMANTYCZNA O TYM, ŻE CZASEM WARTO WYRZUCIĆ PRZEZ OKNO WSZYSTKIE ZASADY!Po bolesnym rozstaniu z chłopakiem Tiffy potrzebuje mieszkania. Taniego. I szybko. Leon potrzebuje gotówki, bo praca na nocne zmiany niespecjalnie przekłada się na grubość jego portfela. Postanawia podnająć pokój. Ale jest jeden problemIch znajomi sądzą, że to zwariowany pomysł, żeby zamieszkać razem i dzielić jedno łóżko Ale układ jest prosty. Kiedy Tiffy będzie w pracy, mieszkanie będzie należeć do Leona. Nocami i w weekendy będzie je miała dla siebie. Nigdy więc nawet się nie spotkają.Kiedy jednak zaczynają pisać do siebie karteczki, gotować dla siebie jedzenie, doradzać w kwestiach sercowych i poznawać swoje tajemnice, stają się sobie coraz bliżsi.Tyle tylko, że nigdy się nie widzieliROZKOSZNIE ZABAWNA I PEŁNA WDZIĘKU OPOWIEŚĆ O PRZYJAŹNI, MIŁOŚCI I ZACZYNANIU WSZYSTKIEGO OD NOWA