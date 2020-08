"Wszystko, co lśni" z Evą Green w Player.pl

Nowy hit w Playerze! Miniserial " Wszystko, co lśni " jest adaptacją głośnego bestsellera Eleanor Catton , która napisała też scenariusz telewizyjnej wersji. Sześcioodcinkowa fabuła jest opowieścią o miłości, morderstwie podszywanym chęcią zemsty oraz żądzą bogactwa. Od samego początku sprawy wydają się niejasne, a każda ze scen dodaje tajemniczości i sprawia, że widz od razu chce więcej.Akcja toczy się w XIX-wiecznej Nowej Zelandii w okresie gorączki złota. Podobnie jak wielu innych Anna Wetherell przybywa na wyspę w poszukiwaniu bogactwa. Szybko poznaje Emeryego Stainesa ( Himesh Patel ), w którym później się zakochuje. Jednak życie nie pozwala im cieszyć się wspólnym szczęściem, a los co chwile rozdziela ich i łączy. Pomiędzy zakochanymi od czasu do czasu staje właścicielka salonu gier, która wydaje się największą intrygantką i potrafi pociągać za sznurki. W tej kreacji możemy zobaczyć Evę Green , znaną z takich produkcji jak " Casino Royale " czy " Proxima ". Aktorka znów pokazała klasę. Każda ze scen, w których gra, jest nacechowana mnóstwem emocji i wpływa znacząco na akcję. Warto też wspomnieć o Eve Hewson , która wcieliła się w rolę Anny. Chociaż początkowo to nie jej postać miała być w centrum zainteresowania, ostatecznie to ona zostaje wplątana w sieć niewyjaśnionych zdarzeń i tajemnic.