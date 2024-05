"Zostaw świat za sobą" największym hitem Netfliksa II połowy 2023

Julia Roberts królową Netfliksa

Zwiastun filmu "Zostaw świat za sobą"

Wskaźnik oglądalność, którego używa Netflix toPrzy tak liczonej oglądalności największym przebojem II półrocza 2023 roku na Netlifksie był apokaliptyczny film z Julią Roberts w jednej z głównych ról. Wskaźnik oglądalności wyniósłEkranizacja powieści Rumaana Alama jest historią Amandy i Claya, którzy wraz z dziećmi wynajmują na weekend luksusowy dom. Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych - G.H. i jego córki Ruth, którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.Drugie miejsce z wynikiemzajął film z Gal Gadot Trzecie miejsce zajęła animacja z Adamem Sandlerem Czwarte miejsce należy do najwyżej sklasyfikowanej produkcji nieanglojęzycznej -Pierwszą piątkę kompletuje komediaz wynikiemZ kolei pod względem łącznego czasu oglądania absolutnym liderem okazał się aktorski serial. Użytkownicy Netfliksa spędzili z nim. To wynik dwukrotnie wyższy od tego, jaki uzyskał numer dwa, film " Zostaw świat za sobą ".