Édgar Ramírez zagra w "Borderlands". Znamy fabułę filmu

Mamy garść nowych informacji dotyczących growego widowiska " Borderlands ". Po pierwsze do obsady dołączył Édgar Ramírez (" Ostatni skok w historii USA "). Po drugie poznaliśmy szczegóły fabuły.Postać grana przez Ramireza nazywa się Atlas. Jest to bezwzględny biznesmen i producent broni, który należy do najpotężniejszych ludzi znanego uniwersum.- powiedział reżyser Eli Roth . -A jak zapowiada się fabuła? Oto oficjalny opis: