Ekranizacja "Borderlands" najgorszym filmem roku? Zależy, kogo spytacie

W sobotę po sieci rozniosła się wieść, że " Borderlands ", czyli kinowe widowisko na podstawie gry pod tym samym tytułem, jest w tarapatach. Podobno pokaz testowy wypadł fatalnie. Konieczne będą spore zmiany, ale Eli Roth , czyli reżyser filmu, ich nie zrobi. Miał zostać zwolniony, a jego miejsce zajął Tim Miller , którego znacie jako autora " Deadpoola ".Sprawa okazała się na tyle poważna, że Lionsgate postanowiło w ekspresowym tempie rozpocząć akcję ratunkową. Na Deadline pojawiły się nowe doniesienia dotyczące " Borderlands ".Portal potwierdza, że dokrętki rzeczywiście są planowane. Jednak zdaniem Deadline nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Eli Roth nie został bowiem zwolniony i nadal widnieje jako reżyser.Prawdą jest jednak, że nie będzie na planie dokrętek. Dodatkowe dwa tygodnie zdjęciowe przypadną bowiem na okres, kiedy Eli Roth będzie już zajęty kolejnym filmem (jakim, o tym piszemy w oddzielnym newsie). Dlatego poprosił swojego kumpla Tima Millera , by ten go zastąpił na stołu reżysera dokrętek.Lilith ( Cate Blanchett ) - niesławna banitka z tajemniczą przeszłością - niechętnie powraca na rodzinną planetę Pandorę, aby odnaleźć zaginioną córkę najpotężniejszego łajdaka w całej galaktyce, Atlasa ( Edgar Ramirez ). Bohaterka znajduje nieoczekiwanych sojuszników: Rolanda (Hart) - byłego elitarnego najemnika, który teraz desperacko szuka odkupienia, Tiny Tinę ( Ariana Greenblatt ) - dziką nastolatkę obdarzoną niszczycielskimi zapędami, Kriega ( Florian Munteanu ) - mięśniaka chroniącego Tinę, Tannis ( Jamie Lee Curtis ) - naukowczynię, której zdrowie psychiczne pozostawia wiele do życzenia, a także Claptrapa ( Jack Black ) - przemądrzałego i upartego jak osioł robota. Ta nieprawdopodobna grupa bohaterów będzie zmuszona do walki z potworami i niebezpiecznymi zbirami, aby odnaleźć i ochronić zaginioną dziewczynę, która może być kluczem do niewyobrażalnej mocy. W ich rękach spocznie los całego wszechświata.Główne zdjęcia do filmu zakończyły się latem 2021 roku.