FOTO: Claptrap ogłasza zakończenie zdjęć do "Borderlands"

Prace na planie ekranizacji gry wideo " Borderlands " zakończone! Z tej okazji producenci zaprezentowali na Twitterze zdjęcie robota Claptrapa, któremu głosu użyczy w filmie Jack Black Zdjęcia do " Borderlands " były realizowane przez ostatnie trzy miesiące na Węgrzech. Za kamerą stanął Eli Roth (" Hostel "), zaś scenariusz napisał Craig Mazin (" Czarnobyl "). W obsadzie znaleźli się m.in. Cate Blanchett Lilith ( Blanchett ) - niesławna banitka z tajemniczą przeszłością - niechętnie powraca na rodzinną planetę Pandorę, aby odnaleźć zaginioną córkę najpotężniejszego łajdaka w całej galaktyce, Atlasa ( Ramirez ). Bohaterka znajduje nieoczekiwanych sojuszników: Rolanda ( Hart ) - byłego elitarnego najemnika, który teraz desperacko szuka odkupienia, Tiny Tinę ( Greenblatt ) - dziką nastolatkę obdarzoną niszczycielskimi zapędami, Kriega ( Munteanu ) - mięśniaka chroniącego Tinę, Tannis ( Lee Curtis ) - naukowczynię, której zdrowie psychiczne pozostawia wiele do życzenia, a także Claptrapa ( Black ) - przemądrzałego i upartego jak osioł robota. Ta nieprawdopodobna grupa bohaterów będzie zmuszona do walki z potworami i niebezpiecznymi zbirami, aby odnaleźć i ochronić zaginioną dziewczynę, która może być kluczem do niewyobrażalnej mocy. W ich rękach spocznie los całego wszechświata.Premiera w przyszłym roku.