ŻE CO? Warner Bros. Discovery podzieli się? Bo kapitalizacja koncernu spada

Jak przyszłość czeka Warner Bros. Discovery?

Getty Images © Anadolu



Warner Bros. Discovery to wielki koncern powstały w połączenia należącego do AT&T WarnerMedia i Discovery, Inc. Gigantyczna inwestycja stała się faktem w 2022 roku.Jednak nowy koncern został obciążony wielkimi, a rzeczywistość nie pokrywała się z oczekiwaniami. David Zaslav w poszukiwaniu miliardów dolarów oszczędności zdecydował się na drastyczne kroki, jak masowe zwolnienia i kasowanie zrealizowanych projektów dla natychmiastowych korzyści finansowych. Niewiele to jednak pomogło. Kapitalizacja koncernu jest obecnie dużo niższa niż na początku.W obszernym artykule Financial Times ujawnia, że WBD prowadzone są wewnętrzne rozmowy na temat poprawy sytuacji finansowej spółki. Wśród rozważanych opcji jest m.in. sprzedaż niektórych zasobów lub fuzję.Jednak najbardziej prawdopodobnym wariantem jest. Część związana z tradycyjną telewizją zostałaby wydzielona, ponieważ notuje stałe spadki przychodów, choć obecnie wciąż generuje największe przepływy środków pieniężnych. Ta część przejęłaby również znaczną część obciążeń związanych z zadłużeniem firmy.To pozwoliłoby prężnie rozwijającej się części streamingowej oraz produkcji na większą elastyczność biznesową i gwarancję rozwoju.Finacial Times zaznacza jednak, że podział WBD nie jest prostą sprawą. Wiele praw (na przykład do transmisji sportowych) jest obecnie wynegocjowanych wspólnie dla telewizji i streamingu. Nie jest też pewne, że wierzyciele WBD będą skłonni zaakceptować takie rozwiązanie.