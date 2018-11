13. edycja ŻUBROFFKI w dniach 5-9 grudnia

13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA odbędzie się od 5 do 9 grudnia w Białymstoku i na Podlasiu. ŻUBROFFKA od lat buduje kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem – jest wydarzeniem, w ramach którego spotyka się energia wszystkich stron świata.Jak wiadomo, trzynastka w większej części świata kojarzona jest z pechem, zaś lęk przed "przeklętą" liczbą przejawia się na wiele sposobów. Niektóre festiwale celowo rezygnują z 13. edycji swojej imprezy – po 12. przeskakując od razu do 14., istnieją też budynki czy hotele, w których próżno szukać pokoju lub piętra oznaczonego numerem 13...Na Podlasiu wierzymy w oczyszczające i uzdrawiające moce natury, dlatego oddaliśmy w jej władanie naszego żubra (stworzonego przez duet artystyczny Kijek / Adamski), a także cały festiwal. Pięknie zwizualizowała to dla nas Ala Nunu Leszyńska, a Izabela Sroka – w oparciu o wykreowane przez Alę projekty – stworzyła nową oprawę graficzną ŻUBROFFKI!Plakat przedstawia mroźny, różowiejący świt, kiedy to natura żarłocznie upomniała się o swoje, w efekcie czego monumentalny żubr został przez nią wchłonięty i zdekonstruowany!W tym roku, do ośmiu konkursów selekcjonerzy wybrali 109 najciekawszych filmów (spośród ponad dwóch tysięcy!). Przygotowywane są także specjalne projekcje produkcji krótkometrażowych z całego świata. W ciągu pięciu dni widzowie obejrzą łącznie ponad 250 krótkich filmów!Międzynarodowe Jury oceni filmy w dwóch konkursach krajowych (Studenci, Niezależni) oraz dwóch międzynarodowych (Okno na Wschód, Cały ten Świat). Oprócz Grand Prix festiwalu oraz nagród i wyróżnień w każdym z konkursów, Jury przyzna również nagrody specjalne za najlepszą: Animację, Dokument, Fabułę, Zdjęcia oraz Muzykę.Pozostałe trzy konkursy (Na skraju – film eksperymentalny i video-art, Kids, Music video) mają otwartą formułę dla twórców z Polski i zagranicy. Tradycyjnie festiwalowa publiczność przyzna też swoją nagrodę – Dzikiego Żubra, której sponsorem będzie firma DrTusz. Z kolei agent sprzedaży New Europe Film Sales ufunduje New Europe Talent Award, czyli wyjazd na festiwal filmowy w Berlinie dla najbardziej obiecującego twórcy z Europy Środkowej i Wschodniej, którego film zostanie zaprezentowany w ramach konkursów.Rozpoczynanie ŻUBROFFKI spektakularnym miksem filmowo-muzycznym to już tradycja naszego festiwalu. W tym roku, legendarny brytyjski producent Forest Swords zagra na żywo do poetyckiego filmu grozy Jeana Epsteina W tym roku, podczas specjalnych pokazów filmowych, które odbędą się w 21 lokalizacjach w Białymstoku i na Podlasiu, zaprezentujemy m.in.: zestaw nagradzanych na świecie animowanych dokumentów, cieszące się wielką popularnością wśród dorosłych widzów, inspirowane kinem kultowym midnight shorts, filmy SF z włoskiego Festival della Fantascienza di Trieste, a także specjalne, dedykowane 13 edycji ŻUBROFFKI selekcje – poświęcony pechowi Unlucky 13 oraz Okiem Młodych: Szczęśliwa trzynastka, zestaw optymistycznych dokumentów o szczęściu. Swoich fanów znajdzie na pewno program Urban View, czyli zestaw filmów poświęconych tematyce architektury, urbanistyki i designu, a głodnych nie tylko sztuki filmowej ucieszą też nasze tradycyjne festiwalowe śniadania, tym razem węgierskie, latynoskie i... podlaskie!ŻUBROFFKA to jednak nie tylko filmy, ale także energetyczne koncerty, spotkania z twórcami, wystawy, panele dyskusyjne oraz warsztaty.Podczas wieczorów klubowych w Famie, o gorącą atmosferę zadbają: Meisterjaan, ekscentryczny Estończyk, który w swojej muzyce wykorzystuje głównie dźwięki harfy żydowskiej i elektroniki, tworząc brzmienie z pogranicza etno i techno; Rozzma – przedstawiciel kairskiej sceny rave bass; Pedro – czołowy przedstawiciel lizbońskiej elektronicznej rewolucji, związany z legendarną wytwórnią Enchufada (m.in. Buraka Som Sistema, Branko); The Busy Twist – londyńczyk podnoszący temperaturę na parkietach tanecznych na całym świecie dzięki unikalnej mieszance afro tropical z bass dance music; Błażej Malinowski – jeden z czołowych twórców polskiego techno; gruziński DJ Zitto, rezydent klubu Bassiani, techno świątyni w Tbilisi, a także świetnie znany w Białymstoku Dtekk – człowiek instytucja polskiej sceny muzyki elektronicznej: DJ, promotor i aktywista kultury!Warsztaty oraz powstałe podczas nich realizacje to znak firmowy naszego festiwalu! W ramach tegorocznej edycji festiwalu proponujemy najmłodszym warsztaty animacji "Duszki", podczas których – pod wodzą Sylwii Szkiłądź – będą animować celuloidowe i papierowe postaci oraz tworzyć historie o duchach. Szwajcarska animatorka Michaela Müller będzie uczyć młodzież animacji malowanej na szkle, a Grzegorz Brzozowski i Magda Kowalczyk poprowadzą warsztaty filmu dokumentalnego dla seniorów "Gość w Dom". Dodatkowo, po wielkim sukcesie ubiegłorocznych, przewidzieliśmy drugą edycję radiowych warsztatów dziennikarskich, które poprowadzi sam Ryszard Jaźwiński z radiowej Trójki!Podczas Festiwalu odbędą się trzy panele dyskusyjne: Odcienie patriotyzmu, podczas którego na zagadnienie patriotyzmu spojrzymy z pewnym dystansem, czyli pół żartem, pół serio; Wschodnie przyjemności – bezwizową filmową podróż na Wschód w celu poznania jego charakterystycznych i unikalnych rytuałów oraz W gąszczu festiwali, czyli spontaniczne i ekspresyjne spotkanie przedstawicieli festiwali filmowych, branży filmowej i twórców. Interesująco zapowiada się też kontynuacja poradnika terapeutycznego Komu po co to kino, czyli szczere rozmowy o cieniach i blaskach zawodu filmowca, które poprowadzi Kornel Miglus z Polskiego Instytutu w Berlinie.W ramach ŻUBROFFKI zaprezentujemy także dwie wystawy. Pierwsza z nich to wystawa fotografii Michała Siarka Alexander, opowiadająca o relacjach polityki, historii i kultury w konstrukcji narodowej mitologii w Republice Macedonii (foyer kina Forum), druga zaś to – organizowana we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie – wystawa poświęcona wybitnemu czeskiemu filmowemu surrealiście – Jan Švankmajer. Dimension of dialogue / Between film and fine art (w klubie Fama).