17. Święto Niemego Kina: "Voyage, voyage" - nowy termin!

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, organizator corocznego wyjątkowego Święta będącego połączeniem najlepszych i najciekawszych filmów niemych i muzyki wykonywanej na żywo przez wyjątkowych artystów, już teraz zaprasza na kolejną edycję wydarzenia.17. Święto Niemego Kina pod hasłem "Voyage, voyage" zaplanowane pierwotnie w dniach 2-5 kwietnia 2020 roku, odbędzie się w roku kolejnym, międzyw kinie Iluzjon.Podróż nie tylko w przestrzeni, ale także poprzez epoki, zaginione światy czy historię kina rozpocznie się od wędrówki po uśpionym Paryżu z wyludnionymi ulicami i bohaterami balansującymi na krawędzi wieży Eiffla.Podczas Święta Niemego Kina nie zbraknie filmów pionierów i pionierek kina. Wśród nich obrazy pierwszej w historii kina kobiety – reżysera, Alice Guy-Blaché , która w czasie swojej długiej kariery (1896-1920) wyreżyserowała i/lub wyprodukowała blisko 1000 filmów, a także Lois Weber – pierwszej amerykańskiej reżyserki, a zarazem najlepiej opłacanego swego czasu twórcy Universalu.Filmy prezentowane podczas festiwalu zabiorą widzów także do miejsc nieprawdopodobnych m.in. do krainy zamieszkiwanej przez dinozaury oraz razem z Saturninem Farandolą, bohaterem jednego z najbardziej zwiariowanych filmów epoki wszędzie tam, gdziekolwiek możliwe jest przeżycie niezapomnianych przygód – na morza, lądy, w powietrze i pod wodę. Znany szerokiej publiczności Buster Keaton porwie widzów w podróż w czasie m.in. do epoki kamienia łupanego i czasów Imperium Rzymskiego, a najmłodsza publiczność wybierze się z na Księżyc oraz krain odwiedzanych przez Guliwera i Robinsona Crusoe.Więcej na www.swietoniemegokina.pl