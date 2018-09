22. MFFD OFF CINEMA 17–21.10

W tym roku o nagrodę główną – statuetkę Złotego Zamku – powalczy 29 filmów dokumentalnych z 14 krajów, w tym aż 12 tytułów z Polski. Selekcjonerzy zgodnie przyznają: poziom nadesłanych filmów był bardzo wysoki! Filmy ocenią jurorzy: twórcy filmu Hugh Welchman , reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych Bartosz Konopka (przewodniczący jury), reżyserka Anna Zamecka oraz egipski filmowiec Mina Nabil Nagrodę specjalną – Platynowy Zamek otrzyma w tym roku jeden z najbardziej rozpoznawalnych mistrzów autorskiego kina dokumentalnego Marcel Łoziński . Dwa lata temu w plebiscycie na najlepszy polski film dokumentalny, zwycięzcą okazało się arcydzieło Łozińskiego Sekcja "Spotkania z jurorami" to świetna okazja do tego, by poznać twórczość naszych jurorów i spotkać ich osobiście. W ramach "Panoramy" przypomnimy filmy zmarłego niedawno wybitnego dokumentalisty Kazimierza Karabasza . Sekcja "Światowy dokument" pokaże bogactwo filmów dokumentalnych z ostatnich miesięcy, w tym przedpremierowo dokument o Ingmarze Bergmanie . Trzy pokazy w klubie festiwalowym, sesja naukowa oraz specjalny pokaz filmuto z kolei zapowiedź sekcji "Dokument muzyczny". W programie znalazły się także warsztaty krytyczno-filmowe z Dianą Dąbrowską i Grzegorzem Fortuną."Błoto słodsze niż miód" to opowieść o kraju udręczonym terrorem Envera Hoxhy – dyktatora, dla którego nawet stalinowska Rosja i maoistyczne Chiny były zbyt liberalne. Układając opowieści swoich bohaterów w chór przejmujących głosów, Małgorzata Rejmer pokazuje nieznane oblicze Albanii i jej najczarniejszego okresu w historii. Spotkanie z autorką 18.10. o g. 18. Dzień później (19.10. o g. 19) Katarzyna Surmiak-Domańska opowie o pracy nad książką "Kieślowski. Zbliżenie". To znacznie więcej niż biografia reżysera, twórcy m.in. "Przypadku", "Dekalogu", "Podwójnego życia Weroniki" i "Trzech kolorów". To również pełen niuansów portret artysty, który mimo spektakularnego sukcesu zmagał się z widmem niespełnienia.Cały program: http://offcinema.ckzamek.pl/