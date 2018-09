30-tomy cykl fantasy Raymonda E. Feista zostanie zekranizowany

BCDF Pictures zakupiło prawa do cyklu Riftwar Raymonda E. Feista z zamiarem przekształcenia go w serial telewizyjny. Fabułę inspirowaną tomem pierwszym -(w Polsce wydanej w dwóch częściach jako) - przygotuje Kurt Johnstad , scenarzystaCykl Riftwar to jedna z najobszerniejszych serii fantasy. Składa się ona z wielu pomniejszych całości rozgrywających, których pierwszą stanowiła trylogia (później wydawana w czterech tomach, w tym w Polsce) "Saga o wojnie światów". Całość liczy ponad 30 tomów.został opublikowany w 1982 roku. Jest to historia dwóch chłopców, Puga i Thomasa, którzy mieszkają w znajdującym się na rubieżach Królestwa Wysp mieście Crydee. Wkrótce znajdą się w centrum wydarzeń, kiedy ich świat zostanie zagrożony przez obcą cywilizację. Pug, który obdarzony jest magiczną mocą, trafi do obcego świata, z którego pochodzą najeźdźcy. Los Thomasa związany zostanie z przedwieczną rasą, która kiedyś niepodzielnie rządziła jego rodzinną planetą.Powieść została już przerobiona na komiks, który publikował Marvel.