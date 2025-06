Wiemy, czy Cillian Murphy powróci do świata "28 dni później"

Cillian Murphy powróci jako bohater z "28 dni później". Ale nie w nowym filmie

Co wiemy o filmie "28 lat później"?

W wywiadzie dla Business Insider i IGN reżyser przyznał, że wyczekiwany powrót Murphy’ego wydarzy się niebawem.Reżyser ujawnił też kolejny, oprócz satysfakcji fanów, powód zatrudnienia aktora. Boyle ma nadzieję, że angaż popularnego nazwiska do filmu pomoże przekonać studio do produkcji trzeciego filmu cyklu.– potwierdził Boyle . –– przyznał Boyle Na powrót aktora do serii przyjdzie nam poczekać jeszcze ponad pół roku.Niespełna ćwierć wieku po premierze pierwszego filmu Danny Boyle powraca do swojego świata nieumarłych. Do spółki ze scenarzystą oryginału Aleksem Garlandem przedstawiają " 28 lat później " – wizję osadzoną w tym samym świecie, który od prawie trzech dekad żyje w świecie opanowanym przez bestie. Izolowane grupy ludzi chronią się w bezpiecznych enklawach. Bohaterowie filmu dotąd przebywali na wyspie, którą z lądem łączy jedna, silnie strzeżona droga. Opuszczą ją jednak w związku z ważną misją. Tak wkroczą do mrocznego świata pełnego dziwów i koszmarów, które zmutowały nie tylko zainfekowanych, ale też i tych, którzy przetrwali...Gwiazdami produkcji będą Jack O’Connell Aaron Taylor-Johnson oraz Ralph Fiennes