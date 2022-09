30. EnergaCAMERIMAGE: Rusza sprzedaż kart wstępu

Specjalna, jubileuszowa odsłona Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE odbędzie się w dniach 12-19 listopada w Toruniu. Zapraszamy do zakupu kart wstępu na 30. edycję Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. W tym roku pokazy filmów, warsztaty i seminaria odbędą się w formie stacjonarnej.Karta uprawnia do wstępu na:- pokazy filmowe (wymagana rezerwacja)- seminaria (wymagana rezerwacja)- warsztaty (wymagana rezerwacja)- konferencje prasowe po pokazach filmowych- EnergaCAMERIMAGE Market- wystawy festiwaloweJak zwykle czekają na Was pokazy najlepszych produkcji z całego świata, spotkania z twórcami, seminaria i warsztaty prowadzone przez najlepszych specjalistów branży filmowej. Zainteresowanych nowościami w dziedzinie sprzętu filmowego zachęcamy do odwiedzenia naszych targów EnergaCAMERIMAGE, podczas których międzynarodowe firmy pochwalą się swoimi ostatnimi osiągnięciami.Już dziś zapraszamy również na spotkania z laureatami nagród specjalnych. Nagroda za Całokształt Twórczości trafi w tym roku do Stephena H. Buruma – twórcy zdjęć do " Mission: Impossible ", " Życia Carlita " czy " Wojny państwa Rose ". Niemiecka reżyserka awangardowa, ikona kina feministycznego, Ulrike Ottinger , odbierze nagrodę za Awangardowe Osiągnięcia w Sztuce Filmowej. Vance Burberry , który zrealizował zdjęcia do teledysków m.in. Guns N’ Roses, Cher, Pearl Jam, Backstreet Boys, Enrique Iglesias, Britney Spears, Ozzy Osbourne czy The Weeknd otrzyma Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Wideoklipu.Aby kupić kartę zarejestruj się lub zaloguj na portal.camerimage.pl i wypełnij formularz w zakładce KUP KARTĘ WSTĘPU.Bilety na pojedyncze pokazy filmowe, seminaria i warsztaty będą dostępne w sprzedaży online prowadzonej w trakcie Festiwalu.Już niebawem ogłosimy składy pierwszych sekcji oraz kolejne nazwiska tegorocznych laureatów, a w październiku ukaże się pełny program Festiwalu.Do zobaczenia w Toruniu!