Sydney Sweeney sprzedaje mydło... z wodą po swojej kąpieli?

Mydło Sydney Sweeney trafi do sprzedaży

Zwiastun filmu "Eden"

Choć brzmi to jak żart, mydło Sydney’s Bathwater Bliss rzeczywiście trafi do sprzedaży limitowanej na początku czerwca. Sweeney współpracowała już z firmą przy kampanii promocyjnej innych produktów, wcielając się w postać dżina zmieniającego syntetyczne produkty do mycia w naturalne propozycje od Dr. Squatch.– aktorka powiedziała magazynowi GQ., dodała.Aktorka znana za sprawą takich tytułów, jak " Euforia ", " Tylko nie ty ", " Madame Web " czy " Niepokalana " będzie jedną z gwiazd najnowszego filmu Rona Howarda Eden ". Fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce na wyspach Galapagos. Do dziś istnieją dwie, wzajemnie wykluczające się wersje zdarzeń. Film określany jest jako czarna komedia o morderstwie i próbie przetrwania, której bohaterami są ekscentryczne jednostki gotowe porzucić cywilizację, by w dziczy odnaleźć szczęście i zrozumieć sens życia.Na ekranie pojawią się też: Jude Law Daniel Bruhl . Film trafi do polskich kin 29 sierpnia.