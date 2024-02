Będzie nowy "Terror"! Pięć lat po ostatniej części

Nowy "Terror". Co wiemy o 3. sezonie?

Zwiastun serialu "Terror: Dzień hańby"

Bohaterem serialu będzie Pepper. Mężczyzna zajmujący się przeprowadzkami w wyniku pechowego zbiegu okoliczności zostaje błędnie przyjęty do szpitala psychiatrycznego New Hyde. Znajdzie się wśród ludzi, o których społeczeństwo chciałoby zapomnieć. Będzie musiał stawić czoło pacjentom, którzy są wrogo do niego nastawieni, lekarzom i pielęgniarkom skrywającym mroczne tajemnice, a być może i samemu Diabłu.Pepper odkrywa, że jedyna droga ku wolności wymaga przez niego konfrontacji z mrocznymi siłami żerującymi na cierpieniu osób przebywających w murach Hew Hyde. Czyniąc to jednak Pepper staje przed groźbą udowodnienia, że najgorszy ze wszystkich demonów ukrywa się w nim samym...Autor oryginału przygotuje scenariusz sześciu odcinków we współpracy z Chrisem Cantwellem (" To, co stracone "). Premiera planowana jest na 2025 rok.Cyklskłada się na razie z dwóch sezonów. Pierwszy miał premierę w 2018 roku i bazował na książce Dana Simmonsa pojawił się rok później.