Zaklęcia, klątwy, przepowiednie, magiczne stwory... Fantasy nigdy nie za wiele. Z okazji premiery " 30 srebrników ", a także kolejnych sezonów " Księgi czarownic" i " Magików ", zapraszamy do głosowania na najlepszy serial fantasy do obejrzenia razem z PLAY.

Ankietę znajdziecie TUTAJ

Abonenci PLAY mogą oglądać niezliczone nowości w PLAY NOW, gdzie dostępne są produkcje m. in. HBO GO, FOX NOW i Paramount Play oraz aktywować 6-miesięczny dostęp do Amazon Prime Video bez opłat.