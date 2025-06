Goooooool! Wielki sukces gry "Rematch"

Miliony graczy "Rematch"

Zwiastun gry "Rematch"

to gra sportowa, która debiutowała 19 czerwca. Dostępna jest na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC. Tytuł dostępny jest w usłudze Xbox Game Pass, co nie przeszkodziło mu w osiągnięciu imponującego wyniku. Jak chwali się Sloclap,A to nie wszystko. Sloclap chwali się również tym, że. W ciągu pierwszych pięciu dni rozegrali oni 11,8 mln meczy.to gra sieciowa o piłce nożnej. W przeciwieństwie do wielu podobnych tytułów, tutaj gracz kontroluje tylko jednego zawodnika.