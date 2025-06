Gwiazda "Reachera" jako prowadzący reality show o przetrwaniu

Czas wyruszyć na polowanie!

Skąd znamy Ritchsona?

W "Predator vs. Prey" zobaczymy 15 gwiazd, które wcześniej wystąpiły już w surwiwalowych reality show takich jak "Alone", "Outlast", "Naked & Afraid" i "Survivor". Będą oni rywalizować w trwającej 21 dni grze w chowanego na 25-milowym, dzikim terenie. Grupa zostanie podzielona na łowców (predators) i ofiary (prey). Ci pierwsi będą mogli zarobić nawet 500 000 $ za złapanie ofiar, które dostaną nagrodę pieniężną, tylko jeżeli przetrwają do końca programu. Każdy odcinek będzie zawierał inne wyzwanie, które zmusi ofiary do wyjścia z ukrycia.Zobaczymy najlepszych surwiwalistów na świecie rywalizujących ze sobą w pełnej akcji grze w chowanego, a jednocześnie przeżywających dni lub tygodnie w najbardziej nieprzewidywalnych scenariuszach, jakie oferuje Matka Natura… Telewizja nie może być bardziej ekscytująca. Nie mogę się doczekać, aby znaleźć się na wolności z tymi uczestnikami - powiedział Ritchson Współpraca z Alanem napędzana jego pasją do surwiwalu, przynosi świeżą perspektywę twórczą. Jego pierwsze pytanie do nas brzmiało: kiedy będzie mógł wyskoczyć na spadochronie, aby powitać graczy w dziczy!" – dodała prezes Bunim/Murray, Gayani Wannigaratne Alan Ritchson to amerykański aktor znany głównie z serialu " Reacher ". Wystąpił również w takich produkcjach jak " Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia ", " Wojownicze żółwie ninja " czy " Titans ". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w 10. części " Szybkich i wściekłych " oraz w " Ministerstwie Niebezpiecznych Drani " u boku Henry’ego Cavilla . W przyszłym roku Ritchson zagra w filmie " Runner " oraz serialu " Neagley ".