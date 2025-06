Recenzja serialu "Ironheart": Czy Marvel ma serce z żelaza? | Disney+

Przeczytaj recenzję serialu "Ironheart"

"Ironheart" – opis fabuły i zwiastun

Serial widział już Bartosz Czartoryski, który podzielił się z nami swoimi wrażeniami. Jego RECENZJA dostępna jest jest na karcie filmu.Sprawdźcie, czego się spodziewać.– zaczyna swoją recenzję Bartosz Czartoryski i trudno się z nim nie zgodzić. Ale czyjest właśnie tym tytułem, który ma szansę obronić dobre imię Marvela?Autor zapowiada, że główna bohaterka "Riri nie ma serca z żelaza", a na przykład. Wygląda też na to, że mamy tu, a sam serialCzy tyle wystarczy, by Riri wystartowała ponownie, a Sachą Baron Cohen miał szanse na powtórzenie swojej roli?Więcej o serialu dowiecie się z recenzji, którą można przeczytać na KARCIE "Ironheart" TUTAJ W serialu "Ironheart" od Marvel Television, kontynuującym wydarzenia " Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu ", technologia przeciwstawi się magii za sprawą Riri Williams ( Dominique Thorne ) – utalentowanej młodej wynalazczyni o wielkich ambicjach, która powraca do rodzinnego domu w Chicago. Pochłonięta doskonaleniem swoich projektów zbroi i marzeniami o dokonaniu czegoś wiekopomnego, Riri spotyka na swojej drodze tajemniczego Parkera Robbinsa, znanego jako "Hood" ( Anthony Ramos ).