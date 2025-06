Legendarna karcianka w kinach. Scenarzyści wybrani

Najsłynniejsza karcianka świata dostaje kinowe widowisko

"Magic: The Gathering" i "Final Fantasy"

to pierwszy wielki przebój wśród kolekcjonerskich gier karcianych. Powstała w 1993 roku i polega na walce pomiędzy użytkownikami (standardowo dwoma, ale istnieją też wersje dla większej liczby jednoczesnych uczestników), którzy przy użyciu kart z postaciami, zdarzeniami czy przedmiotami mają za zadanie pokonać rywala. Całość osadzona została w świecie fantasy pełnym magii. Jego historia została przybliżona w licznych książkach i komiksach.Projekt filmy powstaje we współpracy studia Legendary z koncernem Hasbro, właścicielem Wizards of the Coast, która to firma odpowiada za grę. Jak pisaliśmy na stronach Filmwebu, reżyserem obrazu został Matt Johnson . Ma on na swoim koncie film " BlackBerry ".Teraz poznaliśmy nazwiska scenarzystów. To. Panowie nie mają zbyt wielkiego doświadczenia. Do tej pory tylko jeden ich projekt doczekał się realizacji, serial " Połączenie oczekujące ".Ten rok będzie niezwykle udany dla marki. A to za sprawą nowego zestawu kart inspirowane serią. Jeszcze przed swoją premierą zestaw pobił rekordy sprzedaży MTG.