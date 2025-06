Nowa "Rozważna i romantyczna"! Kto zastąpi Emmę Thompson?

Kiedyś grała ją Emma Thompson. Teraz będzie nią gwiazda "Twisters"

Zwiastun filmu "Rozważna i romantyczna"

Nowato wspólny projekt Focus Features i Working Title Films. Studia mają doświadczenie w pracy z prozą. W 2005 nakręciły bowiem " Dumę i uprzedzenie ", a zaledwie parę lat temu film " Emma. ".Gwiazdą nowej wersji będzie. Aktorkę większość widzów zna doskonale dzięki rolom w takich produkcjach jak " Twisters " i " Gdzie śpiewają raki ".Projekt ma już także reżyserkę. To zdobywczyni Brytyjskiej Niezależnej Nagrody Filmowej za scenariusz " Blue Jean należy do klasyki angielskiej literatury. Po raz pierwszy została wydana anonimowo w 1811 roku. Była to pierwsza powieść Jane Austen.Jest to historia, które po śmierci ojca zostają wyrzucone z majątku przez nowego dziedzica, ich przyrodniego brata., najstarsza z sióstr, jest inteligentną kobietą, która spotyka na swej drodze uroczego Edwarda. Boi się jednak ujawnić przed nim swe uczucia. Młodszażyje przesiąknięta romantycznymi ideałami. Pochłonięta romansem z Johnem Willoughby dziewczyna ignoruje nie tylko zasady dobrego wychowania, ale i uczucia, jakimi darzy ją nieśmiały pułkownik Brandon, który w przeszłości przeżył nieszczęśliwą miłość i wciąż jest samotny. Najmłodszabawi się wśród drzew i uważa swoje siostry za straszliwe nudziary.Choć książka należy do klasyki literatury, to doczekała się zaledwie jednej dużej kinowej adaptacji. Był to jednak film, który zapisał się w historii kina kostiumowego.. Ostatecznie film otrzymał tylko jedną statuetkę. Dostała jąza scenariusz.