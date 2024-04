Margaret Qualley nie będzie serialową Amandą Knox

Skazana za morderstwo, którego nie popełniła, Amanda Knox bohaterką serialu

Amanda Knox to Amerykanka, która jako 20-latka przebywała we Włoszech na wymianie studenckiej. W 2007 roku został oskarżona o zamordowanie wraz ze swoim chłopakiem współlokatorki Meredith Kercher.Pierwszy proces zakończył się wyrokiem skazującym. Później okazało się, że odpowiedzialnym za morderstwo był włamywacz Rudy Guede, którego odciski palców znaleziono w mieszkaniu. Po czterech latach została jednak zwolniona z więzienia. Zaś w 2015 roku włoski Najwyższy Sąd Kasacyjny ostatecznie oczyścił ją z winy.Serial opowie o jej walce o wolność i prawdę. Produkcja została zaplanowana na 8 odcinków. Wśród producentów jest sama Knox oraz Monica Lewinsky.Fani Margaret Qualley nie mają jednak powodów do niepokojów. W najbliższym czasie będą mieli wiele okazji do oglądania jej na dużych i małych ekranach. Aktorka znalazła się m.in. w obsadzie filmu, którego teaser znajdziecie poniżej: