Charakteryzacja z "Substancji" zniszczyła twarz Margaret Qualley? "Nie dało się jej filmować"

Margaret Qualley o pracy nad "Substancją" i "Rodzajami życzliwości"

Margaret Qualley w filmie "Rodzaje życzliwości"

Goszcząc w podcaście Happy Sad Confused, Margaret Qualley opowiedziała o problemach z cerą, jakich nabawia się podczas pracy nad " Substancją ". Podrażnienie, jakie spowodowała charakteryzacja, przyczyniło się do trądziku. W związku z tym reżyserka Coralie Fargeat musiała kadrować jej twarz w określony sposób.Aktorka zdradziła, że ostatnimi ujęciami, nad którymi pracowali na planie, były te, które znalazły się na początku filmu – gdy Sue idzie bulwarem, mijając palmy. Zdecydowano się sfilmować ją z tzw. żabiej perspektywy (tzn. z dołu, kładąc akcent na spódnicę i nogi), by ograniczyć pokazywanie twarzy.– skomentowała Qualley Co gorsza, problemy ze skórą towarzyszyły aktorce jeszcze długo po zakończeniu zdjęć do "Substancji". Co ciekawe, aktorka zdecydowała się wykorzystać trądzik, pracując nad jedną ze swoich kolejnych ról – w "Rodzajach życzliwości" Yórgosa Lánthimosa – powiedziała Qualley Przypominamy odcinek programu Movie się, w którym Jakub Popielecki, Julia Taczanowska i Ewelina Leszczyńska rozmawiają o " Substancji ":