Guy Ritchie reżyserem "Sherlocka". Nie tego, o którym myślicie

Młody Sherlock bohaterem serialu Amazonu

Getty Images © NurPhoto



Zwiastun filmu "The Ministry of Ungentlemanly Warfare"

Zamiast filmu z Robertem Downeyem Jr. w roli Sherlocka Holmesa . Projekt powstaje na bazie cyklu książek Andy'ego Lane'a.Serial powstaje dla Amazonu i. Pierwszy sezon będzie się składał z. Showrunnerem i scenarzystą został, twórca serialuAmazon wybrał już nawet gwiazdę serialu. Młodym Sherlockiem został on:To, członek zasłużonego rodu artystów, do którego zaliczają się m.in. Ralph Fiennes Hero Fiennes Tiffin znany jest głównie z cyklu młodzieżowych romansów. Miał już jednak okazję pracować z Guyem Ritchie'em . Był w obsadzie najnowszego filmu reżyseraAkcja serialu rozpoczyna się, kiedy. Nie jest jeszcze tą osobą, którą wszyscy znamy. Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy zostaje wmieszany w sprawę morderstwa na uniwersytecie oksfordzkim. Walcząc o swoją wolność Sherlock wpada na ślad światowego spisku, który odmieni jego los na zawsze... Guy Ritchie zapowiada, żezaproponuje widzom nową, ekscytującą wersję detektywa. Obiecuje, że zamierza rozgryźć enigmatyczną osobowość bohatera i pokazać, co go w życiu motywuje i jak stał się genialnym detektywem.