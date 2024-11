Oto bogini Atena z serialu Disney+ "Percy Jackson"

Poznajcie kolejną boginię olimpijską Disneya

Zwiastun serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy"

Zdjęcia do drugiego sezonu serialu platformy Disney+ " Percy Jackson i bogowie olimpijscy " trwają w kanadyjskim Vancouver już od sierpnia. Angaż Andry Day został jednak ogłoszony dopiero teraz. W specjalnym wideo ujawniono, że aktorka wcieli się wMateriał wideo znajdziecie poniżej:W drugim sezonie serialu " Percy Jackson i bogowie olimpijscy " tytułowy bohater ( Walker Scobell ) po roku nieobecności powraca do Obozu Herosów i odkrywa, że jego świat przewrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth nie jest już taka sama; Percy odkrywa też, że jego bratem jest cyklop, Grover zaginął, a obóz jest oblężony przez siły Kronosa. Próbując wszystko naprawić, Percy trafi na śmiercionośne wody Morza Potworów, gdzie czeka go tajemniczy los. Andra Day jest trzecią nową osobą w obsadzie, którą oficjalnie ogłosił Disney. Wcześnie dowiedzieliśmy się, że Tamara Smart zagra córkę Zeusa Thalię Grace, a Daniel Diemer będzie przyrodnim bratem Percy'ego Tysonem.