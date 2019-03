Angelina Jolie dołączy do wielkiej rodziny Marvela?

Getty Images © Christopher Polk



Jak donosi "The Hollywood Reporter", Angelina Jolie negocjuje jedną z głównych ról w ekranizacji komiksu MarvelaTytułowi bohaterowie to obdarzeni niemal boskimi mocami strażnicy życia na Ziemi. Wraz ze złymi i zbuntowanymi Deviants zostali stworzeni przez kosmiczne, prastare istoty zwane Celestials. Jednym z wątków filmu ma być historia miłosna między napędzanym kosmiczną energią człowiekiem Ikarisem a członkinią Eternals, Sersi.Na razie nie ujawniono, w kogo miałaby się wcielić Jolie . Aktorka pracuje aktualnie nad kontynuacją, która trafi do kin jesienią tego roku.wyreżyseruje działająca do tej pory w kinie niezależnym Chloe Zhao ). Po Hollywood krąży pogłoska, jakoby jednego z członków tytułowej drużyny miał zagrać Tomasz Kot