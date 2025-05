Angelina Jolie ma talent komediowy? Wkrótce się przekonamy

Zwiastun filmu "Maria Callas"

Skandynawski bestseller zostanie zekranizowanyFilm powstanie na bazie powieściwydanej w Polsce pod tytułem"Niespokojni ludzie" to zakręcona komedia o dramacie zakładników pojmanych w trakcie oglądania mieszkania na sprzedaż. Kiedy po nieudanym napadzie na bank zamaskowana jednostka z bronią w ręku wbiega do wystawionego na sprzedaż mieszkania, z przerażeniem odkrywa, że właśnie przez przypadek wydłużyła listę swoich przewinień o wzięcie zakładników. I to, jak się szybko okazuje, najgorszych zakładników, jakich świat widział. Bo jest wśród nich nadmiernie rozentuzjazmowana agentka nieruchomości, zgorzkniałe małżeństwo uzależnione od wypadów do Ikei, złośliwa multimilionerka, przygnębiona staruszka, kobieta w zaawansowanej ciąży i jej wkurzająca partnerka oraz typ z głową królika. Jolie zagra jedną z zakładniczek.Za kamerą filmu stanie. Ma on już doświadczenie z prozą Backmana . Na podstawie jego powieści nakręcił bowiem film