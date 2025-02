Wybieramy najlepsze role Angeliny Jolie

Małżeństwo Smithów z pozoru wiedzie normalnie i spokojne życie. John i Jane w życiu codziennym pozostają zgraną parą, ale skrywają przed sobą tajemnicę dotyczącą zatrudnienia. Sytuacja zmusza ich do przyznania się do swojego prawdziwego zawodu. Oboje są płatnymi mordercami, którzy dostają zlecenie… na swoją drugą połówkę. Nie obejdzie się zatem bez walki, lecz śmiercionośne zadanie paradoksalnie zbliża do siebie małżeństwo. Kipiąca seksapilem, wypełniona akcją komedia okazała się gigantycznym sukcesem. Znane nazwiska Jolie Pitta zapewniły przychód z kin wynoszący prawie pół miliarda dolarów. Nie wiadomo, czy jeśli w rolę Jane wcieliłaby się pierwotnie wybrana Nicole Kidman , mówilibyśmy o zupełnie innej skali sukcesu. Dopasowanie gwiazd – na ekranie i firmamencie – okazało się jednak perfekcyjne. Na planie filmu Douga Limana para znalazła miłość, tylko dodając autentyczności do filmowego romansu.