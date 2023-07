Strajk trwa, ale Ben Foster może pracować. O czym opowie dramat "King Ivory"?

Co wiemy o filmie "King Ivory"?

"Straceńcy" – fabuła filmu

Zwiastun filmu "Straceńcy"

Twórcy przekonują, że film pokaże niewidziane jeszcze na ekranie autentyczne spojrzenie na świat przemytu fentanylu przez więzienne gangi w mieście McAlester w stanie Oklahoma. Tytuł produkcji pochodzi od narkotyku, który obecnie stał się jedną z najbardziej śmiercionośnych używek w Stanach Zjednoczonych. "King Ivory" opowie o wspólnej operacji lokalnych, stanowych i federalnych grup specjalnych, które chcą zniszczyć sieć dystrybucji prowadzoną przez trzy gangi.W filmie zagrają też Rory Cochrane "King Ivory" wyprodukuje Jeremy M. Rosen , który po raz ósmy będzie pracował z reżyserem filmu Johnem Swabem (" Candy Land ", " Ida Red "). Jak przekazał w oświadczeniu dla portalu Deadline, Straceńcy " to jeden z ostatnich filmów Swaba Rosena . Dramat opowiada o uzależnionej od narkotyków parze, która od dawna żyje na ulicy, zmagając się każdego dnia ze swoim nałogiem. Kiedy pewnego dnia nieznajomy mężczyzna wyciąga do nich pomocną dłoń i oferuje leczenie w klinice odwykowej w Los Angeles, postanawiają skorzystać z okazji i rozpocząć terapię. Na miejscu okazuje się, że prowadzony przez doktor White ( Melissa Leo ) odwyk to tak naprawdę przykrywa dla nielegalnych eksperymentów, przeprowadzanych na znalezionych na ulicy narkomanach. Inicjator całego zamieszania, Wood ( Michael Kenneth Williams ) i jego wspólnik Vin ( Frank Grillo ) dostrzegają w jednym z narkomanów kogoś więcej, niż tylko kolejnego królika doświadczalnego. Oferują mu pracę rekrutera. Od teraz Utah ( Jack Kilmer ), w zamian za dach nad głową i dostęp do narkotyków ma szukać na ulicy podobnych do siebie straceńców, których zniknięciem nikt nie będzie się przejmował…