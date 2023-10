Beyonce jak Taylor Swift? Do kin trafi film z trasy Renaissance World Tour?

Beyonce – Renaissance World Tour

Jak dotąd ani sama Beyonce, ani rzecznik AMC Theatres, które miałoby prowadzić dystrybucję filmu (odpowiedzialne również za wprowadzenie do kin "Taylor Swift: The Eras Tour"), nie udzielili komentarza w tej sprawie. Nie wiadomo też, jak to przedsięwzięcie miałoby się do zobowiązań Beyonce wobec Netflixa, który nabył prawa do kilku projektów piosenkarki, począwszy od zapisu koncertu Coachella – " Homecoming: Film od Beyoncé ".Źródła Variety donoszą, że dwa tygodnie temu rozpoczęto rozmowy z największymi studiami i streamerami na ofertę w sprawie nabycia praw do zekranizowania działalności gwiazdy w 2023 roku – w tym materiałów z powstawania siódmego albumuoraz przygotowań do trasy koncertowej, która. Z raportów wynika, że cała trasa koncertowa przyniosła 560 milionów dolarów ze sprzedaży biletów. Taylor Swift rozpoczęła swoją szóstą trasę koncertową w marcu 2023 roku i potrwa do listopada 2024 roku. W tym czasie piosenkarka zagra 130 koncertów na 5 pięciu kontynentach –. Film będący zapisem dotychczasowych koncertów zadebiutuje w kinach 13 października. Szacuje się, że na samym otwarciu "Taylor Swift: The Eras Tour" zarobi 100 milionów dolarów.