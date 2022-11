Bezlitośnie szczery Matthew Perry! Właśnie ukazała się jego autobiografia

"Będziecie śmiać się i płakać. Tak było w moim przypadku" – mówi Matthew Perry o swojej autobiografii, która tuż po amerykańskiej premierze trafiła także do polskich księgarń. W brutalnie szczerych, ujmująco zabawnych, ale też niosących potężne przesłanie nadziei i wytrwałości, wspomnieniach uwielbiana gwiazda " Przyjaciół " zabiera nas za kulisy telewizyjnego serialu i swoich zmagań z uzależnieniami."Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz" z poruszającym wstępem samej Lisy Kudrow to niezwykły zbiór bardzo osobistych i pouczających wspomnień. To dłoń wyciągnięta do każdego, kto zmaga się z uzależnieniami. To bezlitośnie szczera, poruszająca i pełna niewymuszonego humoru opowieść, na którą czekali wszyscy, a nie tylko fani aktora czy jego najsłynniejszego serialu."Cześć, mam na imię Matthew, chociaż być może znacie mnie pod innym imieniem. Przyjaciele mówią na mnie Matty. Powinienem już nie żyć". Tymi słowami zaczyna się porywająca historia Matthew Perry’ego , który zabiera nas w podróż przez swoje życie: od dziecięcych marzeń, poprzez sławę i uzależnienia, aż do powrotu do zdrowia po otarciu się o śmierć. W swojej książce amerykański aktor otwarcie i szczerze opowiedział o swoim dotychczasowym 53-letnim życiu i nie pominął w nim nawet tych najtrudniejszych momentów. Nie uchylał się od pisania m.in. o uzależnieniu od narkotyków, alkoholu i leków psychotropowych.W niezwykłej historii, jaką tylko on mógł opowiedzieć – w jedyny w swoim rodzaju, szczery, przezabawny i poufały sposób – Matthew Perry relacjonuje bez ogródek swoje życie w rozbitej rodzinie, w której się wychował i która pozostawiła go samemu sobie, spowiada się z marzeń o sławie, odsłania rozsadzającą go pustkę, niemożliwą do zapełnienia nawet wtedy, gdy spełniło się jego największe pragnienie. Szczegółowo opisuje ukojenie, które odnalazł w trzeźwości, dzieli się przemyśleniami na temat wszechobecności " Przyjaciół ", przytacza anegdoty o swoich kolegach z planu oraz gwiazdach, z którymi miał okazję się zetknąć.W przesyconych szczerością, samokrytycyzmem i charakterystycznym humorem wspomnieniach Perry kreśli barwny i drobiazgowy obraz swojej walki z uzależnieniami – walki nieustającej, mimo że z pozoru jest człowiekiem, któremu niczego nie brakuje.Polskie wydanie autobiografii Matthew Perry’ego – "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz" – już w księgarniach!