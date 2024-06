Bob Odenkirk nie ma dość kina akcji. Będzie się bił w "Nikt 2"

Bob Odenkirk znów będzie się bił w "Nikt 2"

"Nikt" – fabuła

"Nikt" – zwiastun

O swojej roli w filmie "Nikt" Odenkirk opowiadał barwnie w wielu wywiadach, przywołując liczne kontuzje, zadrapania i inne uszkodzenia ciała w czasie kręcenia wymagających scen akcji. Z drugiej jednak strony, kiedy niedługo po zakończeniu zdjęć doznał ataku serca, twierdził, że to właśnie fizyczne przygotowanie do roli na tyle wzmocniło jego ciało, że wyszedł z tego cało. Aktor twierdziła nawet, że "Nikt" uratował mu życie.Za kamerą drugiej części stanie Timo Tjahjanto , reżyser " V/H/S/94 " i " Przychodzi po nas noc ".Hutch jest nikim. Pomijany i niedoceniany jako mąż i ojciec, przyjmuje wszelkie upokorzenia na klatę i nigdy nie okazuje irytacji. Ale kiedy jego córka w wyniku napadu traci swoją ukochaną bransoletkę z kotkiem, Hutch osiąga stan, w jakim nikt dotąd go nie widział. Co się stanie, gdy wieczne popychało wreszcie stawi opór? Hutch zmienia się ze zwykłego taty w nieustraszonego wojownika i zabiera swych wrogów na szaloną jazdę prowadzącą do porażającej zemsty.