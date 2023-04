Nie dzwońcie po Boba Odenkirka. Nie chce grać w Marvelu?

Dlaczego Bob Odenkirk nie widzi siebie w filmach Marvela?

Zobaczcie zwiastun filmu "Nikt"

powiedział Bob Odenkirk w wywiadzie dla "The Independent".Faktycznie, jego bohater, Hutch Mansell, zaczyna jako everyman, ale w toku filmu sytuacja się nieco zmienia., powiedział aktor.Jeszcze w 2022 roku Odenkirk powiedział w jednym z wywiadów, że chętnie grałby częściej w filmach akcji.W przygotowaniu jest oczywiście sequel filmu " Nikt ", zdjęcia do którego mają ruszyć jeszcze w tym roku.Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów.