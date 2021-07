Bob Odenkirk trafił z planu "Zadzwoń do Saula" do szpitala

We wtorek Bob Odenkirk stracił przytomność na planie " Zadzwoń do Saula ". Aktor przewrócił się i został przewieziony do szpitala. Jego obecny stan zdrowia nie jest znany.Zdjęcia do szóstego, ostatniego sezonu " Zadzwoń do Saula " trwają właśnie w Nowym Meksyku. Ekipa rozpoczęła pracę w marcu. Na razie nie wiadomo, jak stan zdrowia Odenkirka odbije się na serialu. Przedstawiciele studia Sony Pictures Television nie skomentowali sytuacji. Odenkirka mogliśmy zobaczyć ostatnio w thrillerze " Nikt ".Powrót serialu planowano na pierwszy kwartał 2022 roku. Sezon 5 zakończył się w kwietniu zeszłego roku. Opóźnienie było spowodowane pandemią. Zadzwoń do Saula " jest prequelem/spin-offem " Breaking Bad " i opowiada o losach prawnika Jimmy'ego McGilla, który powoli przeistacza się w Saula Goodmana. W obsadzie serialu są m.in. Jonathan Banks