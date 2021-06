"Nikt" dostanie sequel? Prace nad scenariuszem już trwają

Reżyser filmu " Nikt Ilya Naishuller ma dobrą wiadomość dla fanów tego akcyjniaka. Jest szansa na powstanie sequela. Choć produkcja nie dostała na razie zielonego światła, to Derek Kolstad już rozpoczął pracę nad scenariuszem dwójki. Nikt " to historia niedocenianego ojca i męża Hutcha Mansella. Pewnego dnia w domu głównego bohatera dochodzi do włamania. Hutch nie podejmuje żadnej obrony przed przestępcami. Nastoletni syn, Blake oraz żona Becca są rozczarowani jego brakiem reakcji. Następstwem tego zdarzenia jest wyzwolenie u Hutcha uśpionych, mrocznych instynktów...Film był jednym z większych sukcesów kasowych czasów pandemii. Przy budżecie rzędu 16 mln dolarów obraz do tej pory zarobił na świecie ponad 50 milionów dolarów.