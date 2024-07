Jak oglądać filmy i seriale Marvela? Pełna lista tytułów MCU

Przez lata filmy Marvela były ignorowane przez Amerykańską Akademię Filmową. Pierwszą produkcją studia, która otrzymała nominację do Oscara w kategorii "Najlepszy film", była " Czarna Pantera ". Wakanda to afrykańskie państwo, które skrzętnie ukrywa swoje tajemnice przed światem. Na teren obecnej Wakandy spadł niegdyś meteoryt zawierający vibranium – surowiec, dzięki któremu afrykańskie królestwo rozwinęło się technologicznie w niesamowity sposób. Niewielkie państwo stało się olbrzymią potęgą, ale dzięki mądrym rządom nigdy nie wykorzystywało swojej siły przeciwko reszcie świata. Obecnym królem Wakandy jest T’Challa . Po śmierci swojego ojca, to on, podobnie jak każdy władca przed nim, musi przywdziać strój Czarnej Pantery i zostać silnym oraz roztropnym przywódcą. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo świat coraz pazerniej pożąda bogactw Wakandy. Wkrótce na drodze T’Challi staje tajemniczy Killmonger – terrorysta i najemnik uzurpujący sobie prawo do wakandyjskiego tronu. Rozpoczyna się brutalna rywalizacja, która może sprowadzić wojenną pożogę na współczesny świat.