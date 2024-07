SZOK! Bracia Russo wracają do Marvela. Nakręcą dwie części "Avengers"

Twórcy największych hitów Marvela wracają?

Co dalej z "Avengers 5"?

Kim są osoby, które mają uratować problematyczne widowisko? To. Bracia są w Marvelu doskonale znani. Nakręcili bowiem cztery z najwyżej ocenianych i najbardziej kasowych części cyklu MCU , czyli filmy:Co ciekawe Jeff Sneider niedawno mówił w swoim podcaście, że bracia Russo wyrazili chęć wyreżyserowania piątej części, jednak Marvel miał nie być zainteresowany. Wtedy na głównego kandydata na reżysera wskazywany był, czyli twórcaOd zakończenia współpracy z Marvelem bracia Russo bezskutecznie próbują powtórzyć sukces współpracując z platformami streamingowymi. Jednak ich dotychczasowe projekty reżyserskie nie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. A nakręcili:dla Apple'a,dla Netfliksa oraz serialdla Prime Video.Dużo lepiej radzi sobie ich firma producencka AGBO. Stoi ona za takimi hitami jak oscarowe, serialczy cykl akcyjniaków NetfliksaKilka lat temu przyszłość Marvela wydawała się oczywista. Dwie kolejne częścimiały być kulminacją wszystkiego, co wydarzyło się w MCU od czasu " Avengers: Koniec gry ". Nowym Thanosem został wybrany Kang , w którego wcielał się Jonathan Majors . Piąta część nosiła wtedy tytułWszystko posypało się, kiedy Majors został oskarżony, a potem skazany za przemoc domową. O czym opowiadać będzie piąta część, na razie znana po prostu jako, tego nie wiadomo. Projekt kilkakrotnie zmieniał scenarzystów i jest pewne, że nowi reżyserzy będą chcieli zmienić fabułę pod swoją wizję.Szósta część cyklu nosi na razie tytułi inspirowana jest serią komiksową, której wielkimi fanami są właśnie bracia Russo . W wielu wywiadach deklarowali, że gdyby mogli wrócić do MCU, to chcieliby nakręcić właśnie film na podstawie tej serii komiksowej.