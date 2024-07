Box Office USA: "Deadpool & Wolverine" pobił pierwszy rekord. Przed premierą

"Deadpool & Wolverine" z rekordowymi wpływami

Według pierwszych szacunkówWiększość spodziewa się, że finalnie ta kwota wzrośnie do co najmniej 40 milionów dolarów.To oznacza pobicie dotychczasowego rekordu wpływów z pokazów przedpremierowych dla filmu z kategorią R. Należał on doi wynosił "marne"Co to oznacza dla wpływów weekendowych widowiska? Trudno na razie powiedzieć. Filmy PG-13 z porównywalnymi wynikami z pokazów przedpremierowych to: " Doktor Strange w multiwersum obłędu " (36 mln dolarów na pokazach przedpremierowych, 187,4 mln na otwarcie), " Avengers: Wojna bez granic " (39 mln z przedpremier, 257,6 mln na otwarcie).Film celebruje dołączenie mutantów do MCU.jest bowiem pierwszą częścią cyklu od chwili przejęcie 20th Century Fox przez Disneya. Oznacza też pierwszy film z kategorią R Disneya od wielu, wielu lat (i pierwszą w historii MCU).Gwiazdami produkcji są oczywiście Ryan Reynolds Hugh Jackman . W obsadzie pojawi się w epizodach wiele postaci znanych z czasów 20th Century Fox. Na przykład Pyro w wykonaniu Aarona Stanforda