Box Office Świat: "Beetlejuice Beetlejuice" zdobył szczyt

Zwiastun filmu "Beetlejuice Beetlejuice"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Szacunki studia dają filmowi. Oznacza to, że najnowsza produkcja Tima Burtona notuje w kinach umiarkowane spadki. Mimo to filmowi daleko jest do wyników z amerykańskich kin. Poza granicami USA zarobił bowiem dotąd 76,3 mln dolarów, czyli mniej niż w ciągu pierwszych trzech dni w Ameryce.W związku z lokalnym świętem(I The Executioner) trafił do koreańskich kin nie w środę (co jest normą), lecz w piątek. Koreańczycy, którzy od dłuższego czasu omijali kina szerokim łukiem, ruszyli tłumnie zobaczyć sequel hitu sprzed dekady. W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania obraz zgarnął fantastyczneW niedzielę rozpoczęło się również tradycyjne chińskie Święto Środka Jesieni. W kinach nie wpłynęło to jednak pozytywnie na frekwencję. Jedynym liczącym się tytułem okazał się podnoszący na duchu film(Stand by Me). Zarobił na otwarcie, co wystarczyło do zajęcia trzeciego miejsca.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest, które wciąż mocno trzyma się w kinach. Tym razem film zarobił. A należy pamiętać, że nie miał jeszcze premiery m.in. w Japonii i Hongkongu. Łącznie na jego koncie jest 180,6 mln dolarów, a globalnie 325,5 mln.Na piątym miejscu debiutuje. Szacujemy, że film, który trafił do kin w 73 krajach, w weekend zarobił. Ponieważ premierę miał w środę, to w sumie na jego koncie jest co najmniej 9,3 mln dolarów. Jedynym krajem z wyróżniającym się otwarciem była Wielka Brytania, skąd pochodzi 1,8 mln dolarów.Szósta lokata należy do widowiska. Film zarobiłi w sumie ma 229,4 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 330,7 mln dolarów.Z koleipowoli znika z naszej listy. W miniony weekend zarobił już tylkoÓsme miejsce przypadło indyjskiemu, który wciąż zdołał zgarnąć. Jego globalne wpływy zbliżają się do 50 milionów dolarów czyniąc z niego jeden z największych kasowych hitów w historii tamilskiej kinematografii.Z kolei po tym weekendzie czwartym najbardziej kasowym filmem cyklu o Minionkach została animacja. Globalne wpływy wynoszą 940 milionów dolarów, z tego z weekendu na świecie pochodzi