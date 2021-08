Box Office Świat: "Free Guy" podbija świat

16 milionów dolarów

12,2 mln dolarów

11,5 mln dolarów

8,7 mln dolarów

6,5 mln dolarów

6,1 mln dolarów

5,1 mln dolarów

4,1 mln dolarów

3,9 mln dolarów

2,8 mln dolarów

Podobnie jak Ameryka reszta świata również należała w miniony weekend do disnejowskiego widowiska " Free Guy ". Obraz odziedziczony po 20th Century Fox zarobił w weekend ok.. Zadebiutował m.in. w Brazylii i Hiszpanii, a w większości innych krajów zanotował niewielkie spadki w porównaniu do otwarć przed tygodniem. Są też i takiej kraje jak Singapur (jedyny rynek kinowy w Azji Południowo-Wschodniej, który jest otwarty), gdzie wpływy wzrosły (o 5%). Dzięki temu po 12 dniach film ma na swoim koncie 53,1 mln dolarów z 46 krajów świata. W skali całego globu przekroczył "setkę" (obecnie 112 mln dolarów).Tymczasem w Chinach wciąż nie ma mocnych na Donniego Yena . Najnowszy akcyjniak z jego udziałem " Nou fo " (Raging Fire) wciąż pozostaje numerem jeden. W miniony weekend zarobił. Łącznie ma na koncie 145,7 mln dolarów.Na najniższy stopień podium wskoczyła familijna produkcja Paramountu " Psi Patrol Film ". Animacja w minionym tygodniu zadebiutowała w kolejnych 33 krajach świata. To pozwoliło osiągnąć weekendowe wpływy w wysokości ok.. Najlepszymi nowymi rynkami były Niemcy (2,6 mln dolarów wraz z wpływami z pokazów przedpremierowych) i Holandia (1,1 mln i miejsce drugie w lokalnym zestawieniu). Film świetnie radzi sobie we Francji i Wielkiej Brytanii. W obu krajach zanotował spadki w wysokości 21%.Czwarte miejsce przypadło komiksowej produkcji Warner Bros. " The Suicide Squad. Legion samobójców ". Film w 73 krajach nie przyciąga jednak tłumów i weekendowe wpływy szacowane są na. To zaś oznacza, że wciąż nie padła na zagranicznych rynkach granica 100 milionów dolarów (obecnie na koncie widowiska jest 91,5 mln dolarów). Jedynym krajem, w którym film Jamesa Gunna odniósł sukces, jest Wielka Brytania (łączne wpływy 17 mln dolarów).Na piątym miejscy wylądowała inna amerykańska animacja " Rodzinka rządzi ". Było to możliwe dzięki premierom w Rosji i we Francji. W Rosji film zarobił już 5,3 mln dolarów (wynik uwzględnia cztery dni regularnej dystrybucji plus wpływy z pokazów przedpremierowych). We Francji z 2 mln dolarów walczy o pierwsze miejsce z lokalną produkcją " Bac Nord ". Weekendowe wpływy szacujemy na. Łącznie z zagranicznych rynków pochodzi 35,6 mln dolarów. W skali całego globu na koncie ma 92,1 mln dolarów. A przed animacją wciąż premiery w Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Japonii i we Włoszech.Wciąż wysoko w naszym zestawieniu są " Szybcy i wściekli 9 ". Pozycję szóstą film zawdzięczają dobremu otwarciu we Włoszech (3,1 mln dolarów w pięć dni) plus małym spadkom w Japonii i Niemczech. Weekendowe wpływy szacujemy na. W sumie poza granicami Stanów Zjednoczonych widowisko zarobiło 524 mln dolarów. Pozostaje jedyną amerykańską premierą roku, której udało się osiągnąć granicę pół miliarda dolarów. W skali całego globu jest drugim największym hitem tego roku z wynikiem 696,4 mln dolarów.Tymczasem zła passa disnejowskich widowisk w Chinach trwa. W czasie pandemii niemal wszystkie tytuły studia sprzedały się tam dużo poniżej oczekiwań. Nie inaczej jest z animacją Pixara " Luca ". W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania film zarobił w Chinach tylko. Disney będzie liczył na dobre wyniki w trakcie tygodnia (w Chinach szkoły pozostają zamknięte do 1 września). Jednak lokalne źródła przewidują, że końcowy rezultat animacji nie przekroczy 14 mln dolarów.Miejsce ósme w tym tygodniu należy do " Wyprawy do dżungli ". Aktorskie widowisko Disneya zarobił w weekendradząc sobie doskonale w krajach Beneluksu (w Holandii wzrost wpływów o 10%, w Belgii o 6%). Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 81,2 mln dolarów, a globalne 173,7 mln.Na dziewiątym miejscu zadebiutował najnowszy przebój w Korei Południowej " In-jil " (Hostage: Missing Celebrity). Weekendowe wpływy wyniosły. Ponieważ film miał premierę w środę, to łącznie ma na koncie już 5,4 mln dolarów. Warto zauważyć, że przez cały sierpień żadna hollywoodzka premiera nie zdołała wspiąć się na pierwsze miejsce w koreańskim box offisie.Pierwszą dziesiątkę zamyka chińska animacja " Bai She 2: Qing She Jie Qi " (White Snake 2: The Tribulation Of The Green Snake). Weekendowe wpływy wyniosły. Od premiery film zarobił 81,7 mln dolarów.