Box Office Świat: "GOAT" pokonał Tima Burtona! Słaby start "Beetlejuice Beetlejuice"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Wielką niespodzianką weekendu okazała się tamilska produkcja. Jak to zwykle bywa z indyjskimi produkcjami na razie nie mamy pełnych danych dotyczących wyniku. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta napompowana akcją produkcja w weekend zarobiła około. Ponieważ film miał premierę w czwartek, to na jego koncie jest już ok. 34 mln dolarów (tak przynajmniej podaje portal Deadline). Vijay tym samym potwierdził swój status międzynarodowej gwiazdy.Pozycja wicelidera przypadła filmowi Tima Burtona . Obraz nie odniósł porównywalnego sukcesu do debiutu w Ameryce. Choć nie jest to do końca niespodzianką. Szacujemy, że w weekend film zarobił. Jego pięciodniowe otwarcie wynosi zaś 35,4 mln dolarów, co jest wynikiem w granicach prognoz sprzed premiery. Beetlejuice Beetlejuice " nie ma zbyt wielkiego pola do poprawy swoich wyników, bo Warner Bros. wprowadził film prawie na całym świecie. Z dużych rynków na premierę czekają jeszcze tylko Niemcy, Francuzi i Japończycy. Z 69 krajów, w których film zadebiutował, w 40 był numerem jeden.Najlepiej " Beetlejuice Beetlejuice " poradził sobie w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie wszędzie był wygrał w lokalnych box office'ach i w sumie zanotował trzecie najlepsze otwarcie w karierze Tima Burtona . W Europie było ok, za to w Azji film przepadł. W Korei Południowej nie zmieścił się nawet w pierwszej piątce, choć był to jeden z najgorszych weekendów roku i Burton nie miał tam żadnej realnej konkurencji.Po pierwszych pięciu dnia wyświetlania najlepsze wyniki " Beetlejuice Beetlejuice " osiągnął w: Wielkiej Brytanii (9,6 mln dolarów), Meksyku (6,5 mln), Australii (2,6 mln), Hiszpanii (2,5 mln) oraz we Włoszech (1,7 mln).Podium kompletuje. Film zadebiutował właśnie w Japonii, gdzie jednak zajął tylko drugie miejsce z wynikiem 2,3 mln dolarów. W sumie w miniony weekend widowisko zarobiło. A to oznacza, że zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 217,2 mln dolarów, a globalne przekroczyły 300 milionów dolarów (aktualnie 314,4 mln).Granicę 300 milionów dolarów w skali globu pokonała też największa niespodzianka tego roku, numer cztery w weekendowym zestawieniu –. Film zarobił kolejne świetnei w sumie ma 309,4 mln na swoim koncie.Na miejscu piątym jest drugi największy kasowy przebój tego roku, widowisko Disneya. Jego obecność w kinach powoli dobiega końca, ale wciąż był w stanie zarobić. Między innymi temu widowisku Disneya zawdzięcza przekroczenie – jako pierwsza wytwórnia w tym roku –wpływów z kin w skali całego globu.Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest animacja. Tym razem jego konto powiększyło się o. A to oznacza, że globalnie ma już na swoim koncie 930 milionów dolarów.