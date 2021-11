Box Office Świat: "Nie czas umierać" największym hitem Hollywoodu w pandemii

20,6 mln dolarów

W miniony weekend doszło do zmiany na pozycji lidera listy najbardziej kasowych hollywoodzkich produkcji czasów pandemii poza granicami USA. Z wynikiem 558,2 mln dolarów " Nie czas umierać " pokonało " Szybkich i wściekłych 9 ", których zagraniczne wpływy wynoszą 548 mln dolarów.W skali całego globu " Szybcy i wściekli 9 " są wciąż największym przebojem hollywoodzkim pandemicznej ery. Przed końcem tygodnia to się jednak zmieni. " Nie czas umierać " ma bowiem łączny wynik gorszy zaledwie o 12 milionów dolarów (obecnie 708,6 mln dolarów), a w miniony weekend zarobiło. Daje to w weekendowym zestawieniu drugie miejsce.Na tak wysoką pozycję wpływ miała przede wszystkim Australia, gdzie dopiero teraz " Nie czas umierać " trafiło do kin. Na koniec tygodnia wpływy w tym kraju wyniosły 8,2 mln dolarów, co jest najlepszym otwarciem od grudnia 2019 roku. Z kolei w Wielkiej Brytanii łączne wpływy przekroczyły 126 milionów dolarów, co uczyniło z 25. filmu o przygodach Jamesa Bonda najbardziej kasowym tytułem studia Universal Pictures (dotychczasowym numerem jeden była " Mamma Mia! ").Numerem jeden weekendowego zestawienia pozostało komiksowe widowisko " Eternals ", które w 49 krajach zarobiło. W minionym tygodniu film zadebiutował w Rosji (już w poniedziałek i do końca tygodnia zarobił 5,4 mln dolarów), Indonezji (gdzie debiutował 10 listopada bijąc jednodniowy rekord otwarcia czasów pandemii) i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Eternals " utrzymali się na pierwszym miejscu w wielu kluczowych krajach, w tym we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Brazylii i Meksyku. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 162,6 mln dolarów, a globalne 281,4 mln dolarów.Najniższy stopień podium przypadł chińskiej komedii kryminalnej " Yang ming li wan " (Be Somebody). Weekendowe wpływy wyniosły. Ponieważ film miał pokazy przedpremierowe już w czwartek, to w sumie na jego koncie jest 21,9 mln dolarów.Na miejscu czwartym znalazła się kolejna nowość z Dalekiego Wschodu, hongkońska produkcja biograficzna "Anita". Film zarobił, z czego 6,3 mln pochodzi z Chin, a reszta z rodzimego Hongkongu.Piąta pozycja należy do komiksowego widowiska " Venom 2: Carnage ", którego weekendowe wpływy szacujemy na. W minionym tygodniu film zadebiutował w Malezji, gdzie zarobił 950 tys. dolarów. 25 listopada trafi do kin w Australii, a 3 grudnia do Japonii. Obecnie zagraniczne wpływy wynoszą 238,8 mln dolarów, a globalne 441,5 mln dolarów.Na szóstym miejscu wylądowała " Diuna ". Widowisko jest obecnie pokazywane w 76 krajach i w weekend zarobiło w nich. Dzięki temu zagraniczne wpływy wzrosły do 258 milionów dolarów, a globalne do 351,2 mln dolarów. Na kinową premierę czekają wciąż fani SF w Australii i Nowej Zelandii (gdzie pojawi się 2 grudnia).Kolejne dwa miejsca zajmują produkcje indyjskie. Lepiej radzi sobie ubiegłotygodniowa premiera z okazji święta Diwali " Sooryavanshi ". Według niepełnych danych film zarobił kolejne, co daje łączny wynik w wysokości 28,2 mln dolarów.Z koleina otwarcie zarobił " Kurup ", film o słynnym kryminaliście Sukumarze Kurupie, który od połowy lat 80. jest poszukiwany za morderstwo i upozorowanie własnej śmierci, by zgarnąć pieniądze z ubezpieczenia. Jest to trzecia indyjska produkcja inspirowana historią Kurupa.