Box Office Świat: "Obcy: Romulus" wciąż pożera konkurencję. Pixar przechodzi do historii

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonychnie miał najmniejszych problemów z utrzymaniem pozycji lidera na świecie. Z łatwością zdystansował konkurencję zarabiając prawie dwa razy więcej od najbliższego rywala. Disney szacuje weekendowe wpływy na, co oznacza spadek zaledwie o 35% w porównaniu do wyniku z pierwszych pięciu dni wyświetlania.wciąż zachwyca wynikami w Chinach. Mimo sporej liczby nowości utrzymał się tam na pierwszym miejscu i z kwotą 73,3 mln dolarów jest już drugą najlepiej sprzedającą się tegoroczną produkcją amerykańską w tym kraju (za " Godzillą i Kongiem: Nowym imperium "). Globalnie widowisko ma już na swoim koncie 225,4 mln dolarów, czyli niemal tyle, ile w sumie zarobił " Obcy: Przymierze " (240,9 mln dolarów).Największym box-office'owym wydarzeniem weekendu było jednak osiągnięcie Pixara i filmu. Animacja zajęła co prawda dopiero ósme miejsce w zestawieniu z wynikiem. Jednak w sumie daje to prawie 1 003 mln dolarów. Tym samym jest to. Jego globalny wynik wynosi prawie 1,65 mld dolarów.Na drugim miejscu naszej listy znalazła się Blake Lively z jej filmem. Tym razem obraz zarobił na świecie. Film notuje małe spadki. W wysokiej pozycji pomagają także debiuty w kolejnych krajach. Tym razem mocny start zanotował we Włoszech, gdzie na koniec tygodnia miał 1,2 mln dolarów wpływów. Zagraniczne zarobki wynoszą aktualnie 121,8 mln dolarów, a globalne 242,6 mln.Mąż Lively Ryan Reynolds musiał zadowolić się najniższym stopniem podium.jednak wciąż sprzedaje się fantastycznie. Tym razem konto widowiska powiększyło się o. Globalnie jego wpływy przekroczyły 1,2 mld dolarów. Już wkrótceMimo rekordowego wyniku " W głowie się nie mieści 2 " konkurencja także sprzedaje się doskonale. Na czwartym miejscu wylądowała animacja, która zarobiła w weekend. Film trafił właśnie do kin we Włoszech i Grecji. W tym pierwszym kraju zarobił do końca tygodnia świetne 6,9 mln dolarów. W tym drugim pobił rekordy otwarcia serii. Globalnie jest już. Aktualnie na koncie ma 885,4 mln.Spośród lokalnych produkcji po raz drugi najwyżej sklasyfikowany jest bollywoodzki komediowy horror. Tym razem film zarobił. Szybko wyrasta na jeden z największych indyjskich przebojów tego roku. W sumie ma już na swoim koncie ponad 63 mln dolarów.Numerem sześć w naszym zestawieniu jest najwyżej notowana z nowości, chiński komediodramat(The Hedgehog). Historia przyjaźni zbuntowanej nastolatki z wujem z niepełnosprawnością intelektualną zarobiła na dzień dobryNiemal tyle samo -- zgarnęła druga z chińskich nowości, kryminał(Untouchable).Na miejscu dziewiątym wylądował inny chiński kryminał(Go for Broke). Jego weekendowe wpływy wyniosły, co w sumie daje 33,2 mln.Pierwszą dziesiątkę kompletuje nowość z Japonii(Last Mile). Film w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił